Власти Грузии так и не смогли добиться начала мониторинга грузов на границах с Россией

26.12.2016 19:43 Диалог о соглашении, предусматривающем международный мониторинг товарооборота на грузино-российской границе, возобновится в январе, когда швейцарская сторона назначит нового переговорщика, заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе в парламенте.



Двустороннее соглашение об основных принципах механизма мониторинга таможенного администрирования и товарооборота правительства России и Грузии подписали 9 ноября 2011 года в Женеве. Переговоры об условиях соглашения о мониторинге товарооборота на грузино-российской границе ведутся со швейцарской компанией SGS.



"Процесс переговоров с SGS затянулся, так как тексты соглашения Грузии с SGS и России с SGS должен быть идентичным и удовлетворять определенным условиям. Процесс шел при активном подключении Швейцарии, в том числе руководителя группы Люциуса Васеша, который скончался в этом году, и теперь в январе мы ожидаем нового переговорщика", — сказал Джанелидзе.



Текст почти полностью согласован, остались только несколько вопросов, которые ждут уточнения со стороны Российской Федерации, теперь мы ждем переговорщика для принятия окончательного решения, добавил он.



Швейцарская компания SGS будет заниматься сбором информации о грузах, вывозимых в Россию и ввозимых из России. Компания должна будет контролировать поток грузов на российско-грузинской границе, в том числе на неконтролируемых официальным Тбилиси участках грузино-российской границы – через реку Псоу (на административной границе с Абхазией) и через Рокский тоннель (на административной границе с Цхинвальским регионом/т.н. Южной Осетией.



"Спутник-Грузия"









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