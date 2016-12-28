Грузия пока не рассматривает поправки к закону об оккупированных территориях - глава МИД

28.12.2016 15:32 Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе на пресс-конференции по итогам года заявил, что парламент страны пока не рассматривает вопрос внесения изменений в закон "Об оккупированных территориях".



"Парламент пока не приступал к рассмотрению этого вопроса, а когда начнет, то правительство зафиксирует свою позицию, и это, конечно же, произойдет в защиту интересов страны", — цитирует Джанелидзе РИА Новости.



Он также заявил, что Грузия продолжает конструктивную и прагматичную политику в отношении России.



"С Россией мы продолжаем вести конструктивную и прагматичную политику. Как известно, продолжаются встречи в формате Абашидзе-Карасина. Есть определенный прогресс в экономической, торговой, транспортной и культурной части, что способствует более спокойному ходу этого процесса", — сказал Джанелидзе.



7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.



В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.



Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.













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