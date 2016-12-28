Оккупанты похитили 31-летнего гражданина Грузии

28.12.2016 21:39 Представители оккупационных войск в Цхинвальском регионе похитили еще одного гражданина Грузии - 31-летрнего Михаила Бибилашвили.



В заявлении цхинвальского режима отмечается, что Бибилашвили задержан "за незаконное пересечение границы", как они обычно называют похищение граждан Грузии из прилегающих к линии оккупации сел.



Предположительно, Бибилашвили будет освобожден после уплаты за него стандартно установленного выкупа в 2 тысячи рублей.













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