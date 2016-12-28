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Оккупанты похитили 31-летнего гражданина Грузии


28.12.2016   21:39
Представители оккупационных войск в Цхинвальском регионе похитили еще одного гражданина Грузии - 31-летрнего Михаила Бибилашвили.

В заявлении цхинвальского режима отмечается, что Бибилашвили задержан "за незаконное пересечение границы", как они обычно называют похищение граждан Грузии из прилегающих к линии оккупации сел.

Предположительно, Бибилашвили будет освобожден после уплаты за него стандартно установленного выкупа в 2 тысячи рублей.






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