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Оккупанты похитили 31-летнего гражданина Грузии
28.12.2016 21:39
Представители оккупационных войск в Цхинвальском регионе похитили еще одного гражданина Грузии - 31-летрнего Михаила Бибилашвили.
В заявлении цхинвальского режима отмечается, что Бибилашвили задержан "за незаконное пересечение границы", как они обычно называют похищение граждан Грузии из прилегающих к линии оккупации сел.
Предположительно, Бибилашвили будет освобожден после уплаты за него стандартно установленного выкупа в 2 тысячи рублей.
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