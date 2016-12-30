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Инициатива переименования т.н. «Южной Осетии» в Аланию нелегитимна - Цихелашвили
30.12.2016 20:45
В Тбилиси прокомментировали инициативу цхинвальского режима о возможном переименовании т.н. т.н. Южной Осетии (оккупированного Россией Цхинвальского региона Грузии) в Аланию.
Данную инициативу озвучил на этой неделе лидер цхинвальского режима Леонид Тибилов. Он намерен провести «референдум» по этому вопросу в апреле 2017 года.
Госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили сегодня, 30 декабря, сообщила, что подобная инициатива не имеет никаких законных оснований и не будет признана Тбилиси и международным сообществом, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Мы никак не можем назвать это референдумом, поскольку он лишен каких-либо легитимных оснований. Министерство иностранных дел Грузии, все соответствующие ведомства грузинского правительства мобилизованы. Наши иностранные партнеры находятся в курсе дела. Это не первый случай, когда определенные процессы называют референдумом. Их результаты не имеют правовой силы, и в этом случае будет точно так же», - сказала Цихелашвили журналистам.
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