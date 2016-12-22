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Премьер поручил главе Минрегиона обеспечить исправную работу зимних курортов


22.12.2016   12:23
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поручил министру регионального развития и инфраструктуры «максимально сделать все для того, чтобы не было никаких затруднений в течение зимнего сезона».

Как заявил премьер на заседании правительства, каждый отдыхающий отразится на экономическом положении граждан нашей страны.

«Мы входим в новую фазу зимнего туристического сезона. В ближайшие дни откроется новая канатка в Гудаури, новые канатки откроются и на новом курорте – Митарби, в Бакуриани, а также Тетнулди.

Хочу поручить министру регионального развития и инфраструктуры Грузии (я знаю, что вы очень много работаете для осуществления важных инфраструктурных проектов, однако в зимний сезон зачастую бывают затруднения из-за непогоды), максимально сделайте все, вместе с местными властями, для того, чтобы не было никаких затруднений как у туристов из-за рубежа, так и наших граждан, которые пожелают побывать на этих курортах. Это очень важно. Каждый из отдыхающих отразится на экономическом положении граждан нашей страны.

Это огромный экономический комплекс, работающий не только на развитие туризма, а в целом на развитие страны. Поэтому максимально сделайте все для того, чтобы не было затруднений в течение зимнего сезона», - заявил Квирикашвили.






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