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Каладзе не видит основания для повышения тарифа на электроэнергию в данный момент


22.12.2016   14:46
Министр энергетики Грузии Каха Каладзе не видит никакой необходимости повышать тариф на электроэнергию в Грузии, несмотря на катастрофическое падение курса национальной валюты по отношению к доллару США.

Как заявил сегодня Каладзе журналистам, заявления экспертов и представителей оппозиционных партий о том, что электроэнергия будет подаваться по графику, тарифы повысятся и т.д., несерьезны.

«Тарифы устанавливает регулирующая комиссия, и вчера по этому поводу ими было сделано заявление. С позиции сегодняшнего дня, тарифы на электроэнергию не повысятся - такое мы услышали заявление. Накануне были рассмотрены тарифы ТЭС и в определенном направлении к их тарифам будет прибавка, однако это не означает, что повысятся потребительские тарифы и гражданам придется платить больше. Если будет необходимость пересмотра тарифов на электроэнергию исходя из курса лари, мы будем первыми, кто в связи с этим сделает заявление, сегодня же такой необходимости нет», - заявил Каладзе и призвал всех воздерживаться от абсурдных и нереальных заявлений.






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