«Альянс патриотов» предлагает свой выход из экономического кризиса

22.12.2016 16:05 Представители «Альянса патриотов Грузии» утверждают, что созданный их партией антикризисный план в случае его осуществления будет способствовать решению проблем в экономике страны и выводу ее из кризиса.



Как заявил журналистам лидер альянса Давид Тархан-Моурави, для стабилизации курса национальной валюты — лари необходимо прежде всего ввести в обращение вместе с лари доллар США и евро и принимать иностранную валюту от населения как в обычных магазинах, так и при расчетах по различным направлениям. По его словам, подобная практика применяется и в других странах, в том числе в Турции.



Еще одним шагом, который поможет решить проблемы в экономике, Тархан-Моурави назвал сокращение банковских ставок на кредиты как минимум до 4%.



Третьим пунктом антикризисного плана «патриоты» обозначили сокращение зарплат сотрудникам госучреждений, чтобы размеры этих зарплат были на 10−15% ниже, чем оплата труда работников коммерческих организаций. Кроме того, они считают необходимым сокращение штатов в госструктурах на 50 тысяч человек.



С целью содействия развитию бизнеса «Альянс патриотов» предлагает властям ввести для малого и среднего бизнеса фиксированный налог. Что касается запланированного правительством увеличения акциза на табачные изделия и импорт автомобилей, Тархан-Моурави подчеркнул, что делать этого нельзя, так как подобная мера ударит, в первую очередь, по скудному бюджету населения.



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Шестым пунктом плана лидер альянса назвал приостановку обслуживания внешнего долга Грузии как минимум на 4−5 лет.



Лидер оппозиционной партии призвал правительство создать специальную комиссию по выводу страны из экономического и финансового кризиса и предупредил, что если в ближайшее время власти не представят населению реальный план решения проблем в экономике, это приведет к социальному взрыву, который в дальнейшем может перерасти в политический кризис.













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