Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Альянс патриотов» предлагает свой выход из экономического кризиса


22.12.2016   16:05
Представители «Альянса патриотов Грузии» утверждают, что созданный их партией антикризисный план в случае его осуществления будет способствовать решению проблем в экономике страны и выводу ее из кризиса.

Как заявил журналистам лидер альянса Давид Тархан-Моурави, для стабилизации курса национальной валюты — лари необходимо прежде всего ввести в обращение вместе с лари доллар США и евро и принимать иностранную валюту от населения как в обычных магазинах, так и при расчетах по различным направлениям. По его словам, подобная практика применяется и в других странах, в том числе в Турции.

Еще одним шагом, который поможет решить проблемы в экономике, Тархан-Моурави назвал сокращение банковских ставок на кредиты как минимум до 4%.

Третьим пунктом антикризисного плана «патриоты» обозначили сокращение зарплат сотрудникам госучреждений, чтобы размеры этих зарплат были на 10−15% ниже, чем оплата труда работников коммерческих организаций. Кроме того, они считают необходимым сокращение штатов в госструктурах на 50 тысяч человек.

С целью содействия развитию бизнеса «Альянс патриотов» предлагает властям ввести для малого и среднего бизнеса фиксированный налог. Что касается запланированного правительством увеличения акциза на табачные изделия и импорт автомобилей, Тархан-Моурави подчеркнул, что делать этого нельзя, так как подобная мера ударит, в первую очередь, по скудному бюджету населения.

После этих снимков полеты на Луну прекратились на десятилетия
Шестым пунктом плана лидер альянса назвал приостановку обслуживания внешнего долга Грузии как минимум на 4−5 лет.

Лидер оппозиционной партии призвал правительство создать специальную комиссию по выводу страны из экономического и финансового кризиса и предупредил, что если в ближайшее время власти не представят населению реальный план решения проблем в экономике, это приведет к социальному взрыву, который в дальнейшем может перерасти в политический кризис.






• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Премьер Грузии поручил обеспечить бесперебойную работу зимних курортов
В Грузии начался набор на конкурс профессий Worldskills
Отток капитала из России усиливается
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жителям Абхазии с российским гражданством выдадут российские полисы страхования
Временная остановка Ингури ГЭС вызовет энергодефицит - Мебония
Почти вся Абхазия будет обесточена в связи с аварийным отключением АТ на Ингури ГЭС
Безвизовый режим для абхазов и осетин
Омбудсмен Грузии встретился с представителями абхазской общественности
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан и Польша достигли соглашения по транспортировке нефти и сжиженного газа
В Армению начал поступать иранский газ
ЮКЖД: Возить грузы из Европы в Иран через ж/д Армении можем без задержек
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна