Каладзе не ждет увеличения потребительских тарифов на электричество

22.12.2016 20:10 Министр энергетики Грузии, вице-премьер Каха Каладзе заявил, что на данном этапе нет необходимости в увеличении потребительских тарифов на электричество несмотря на то, что 21 декабря Комиссия по регулированию энергетики и водоснабжению Грузии увеличила тарифы электроэнергии, вырабатываемой теплоэлектростанциями.



«Если наступит необходимость, исходя из курса (национальной валюты), чтобы тарифы были пересмотрены, мы будем первыми, кто сделает заявление в связи с этим и это произойдет, если будет такая необходимость. Сегодня такой необходимости нет», - заявил он журналистам 22 декабря.



По словам Каладзе, увеличение тарифов для теплоэлектростанций не означает, что «обычный гражданин будет выплачивать подорожавшие (коммунальные) выплаты».



Национальная комиссия Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения, которая является органом, устанавливающим тарифы, вопрос потребительских тарифов на 2017 год обсудит на своем заседании 26 декабря, на основании заявления, с которым в комиссию в начале ноября обратились компания «Энерго-Про Джорджиа», поставляющая электричество более миллиону абонентов за пределами столицы и дистрибьюторская компания «ТЭЛАСИ», распределяющая электричество в Тбилиси.



Этому заседанию предшествует принятое комиссией 21 декабря решение на основании заявления четырех компаний, которые оперируют теплоэлектростанциями, об увеличении тарифов электричества, вырабатываемого ими, одной из причин чего может быть и обесценивание национальной валюты лари в отношении к доллару США.



Все четыре компании для своих теплоэлектростанций приобретают природный газ у азербайджанской компании SOCAR по цене 143 доллара США за 1000 кубических метров.



По решению Регулировочной комиссии, для ООО «Джипауэр», которая является дочерней компанией крупнейшей дистрибьюторской компании «Энерго-Про Джорджиа» и которая оперирует газотурбинной электростанцией мощностью 110 мегаватт в Гардабани, тариф определен на уровне 14,120 тетри за квт/ч, что примерно на 66% больше по сравнению с действующим тарифом.



Для ООО «Мтквари энергетика» тариф определен увеличен примерно на 13,5% и до конца 2017 года определен на уровне 12,194 тетри за один квт/ч. владельцем этой компании является российская компания ПАО «Интер РАО», которая в то же время владеет 75,1% акций компании ТЭЛАСИ. «Мтквари энергетика» управляет теплоэлектростанцией в Гардабани с поставленной мощностью 300 мегаватт.



Регулировочная комиссия для ООО «Международной энергетической корпорации Грузии», дочерней компании одного из крупнейшего индустриального холдинга Грузии «Индустриальной группы Грузии», которая оперирует еще одной ТЭС в Гардабани, на будущий год тариф увеличен на 25% и установлен на уровне 14,234 тетри за квт/ч.



Четвертой компанией, на увеличение тарифов для которой комиссия также выразила согласие, является ООО «Гардабанская ТЭС», поставленная мощность энергоблока которой составляет 239 мегаватт. Для этой ТЭС, которая вошла в эксплуатацию с августа 2015 года, существующий тариф в размере 6,659 увеличивается на будущий год до 9,056 тетри за квт/ч.



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