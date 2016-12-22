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США выделят Грузии грант на 22,5 млн долларов


22.12.2016   20:43
Первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили и директор миссии Агентства международного развития США Дуглас Бол 22 декабря в Тбилиси подписали три грантовых соглашения.

По информации министерства финансов Грузии, на основании этих соглашений были внесены изменения в ранее оформленные договоры, в результате чего сумма гранта, выделяемая США Грузии, увеличится на $22,5 млн.

Соглашения охватывают такие приоритетные направления, как «инклюзивный и устойчивый экономический рост», «демократический контроль и баланс и подотчетное правление» и «растущее стабильное, интегрированное и здоровое общество».

В рамках соглашений будут предприняты действия по внедрению новых бизнес-стандартов и повышению конкурентоспособности различных секторов, эффективному управлению природными ресурсами и созданию ориентированных на рынок рабочих мест, растущей интеграции и включенности лиц с ограниченными возможностями и защите прав человека.






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