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«HUB Georgia» обвиняет ГЖД в коррупционном сговоре с «Роснефтью»


23.12.2016   11:52
По заявлению представителей "HUB Georgia", железная дорога Грузии содействует российской компании "Роснефть" заполучить монополию. Они обвиняют Грузинскую железную дорогу в коррупционной сделке.

Представители платформы, работающей над транспортными вопросами, заявляют, что ГЖД отказывает "Макспауэр петролеум", заинтересованной в перевозках нефтепродуктов, в вывозе грузов в Армению по той причине, что транспортировку осуществляют только две компании "Роснефть" и "Флэш".

ГЖД, со своей стороны, отрицает предъявленные обвинения.

"Армения, как известно, стала членом Таможенного Союза. После этого компании, которые перевозят грузы в данном направлении, являются компаниями стран-членов Таможенного Союза, поскольку налог для них и для других компаний разный. Поэтому, для других компаний просто не имеют смысла перевозки, поскольку для них они дороже"- заявил начальник службы связей с общественностью ЖД Грузии Дачи Цагурия.







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