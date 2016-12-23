|
«HUB Georgia» обвиняет ГЖД в коррупционном сговоре с «Роснефтью»
23.12.2016 11:52
По заявлению представителей "HUB Georgia", железная дорога Грузии содействует российской компании "Роснефть" заполучить монополию. Они обвиняют Грузинскую железную дорогу в коррупционной сделке.
Представители платформы, работающей над транспортными вопросами, заявляют, что ГЖД отказывает "Макспауэр петролеум", заинтересованной в перевозках нефтепродуктов, в вывозе грузов в Армению по той причине, что транспортировку осуществляют только две компании "Роснефть" и "Флэш".
ГЖД, со своей стороны, отрицает предъявленные обвинения.
"Армения, как известно, стала членом Таможенного Союза. После этого компании, которые перевозят грузы в данном направлении, являются компаниями стран-членов Таможенного Союза, поскольку налог для них и для других компаний разный. Поэтому, для других компаний просто не имеют смысла перевозки, поскольку для них они дороже"- заявил начальник службы связей с общественностью ЖД Грузии Дачи Цагурия.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна