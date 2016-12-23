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Каладзе сегодня проведет очередную встречу с руководством «Газпром-экспорта» и «Интер РАО»


23.12.2016   12:16
Вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе 23-24 декабря в рамках рабочего визита проведет в Минске встречи с руководством компаний «Газпром-экспорт» и «Интер РАО».

Как сообщают в Министерстве энергетики Грузии, Каха Каладзе встретится с представителями компании «Газпром-экспорт» сегодня. Встреча с руководством «Интер РАО» состоится 24 декабря.

В ходе очередной рабочей встрече с «Интер РАО» стороны будут беседовать об импорте электроэнергии в Грузию и текущих технических вопросах, а очередная рабочая встреча с компанией «Газпром-экспорт» состоится в рамках ежегодных переговоров в рамках существующего соглашения.






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