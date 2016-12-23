«TBC bank» распространил заявление в связи с продажей своих акций руководством банка

23.12.2016 12:55 Руководящие лица банка продали свои акции на лондонской фондовой бирже. Стоимость проданных акций в сумме составила 1,8 миллионов фунтов стерлингов. В связи с этим «TBC bank» распространил специальное заявление.



В заявлении отмечается, что в соответствии с международно признанной практикой, менеджмент банка большую часть компенсации вместо наличных денег получает в виде акций, и они имеют полное право исходя из личных, или семейных соображений в любое время продать их.



"В компаниях, акции которых торгуются на международных или местных биржах, продажа акций членами/акционерами менеджмента является распространенной практикой, как в Грузии, так и заграницей.



Примечательно, что все члены менеджмента, которые недавно продали незначительную долю акций, по-прежнему остаются акционерами и в составе топ-менеджмента"TBC bank"- говорится в заявлении, распространенном "TBC bank".



С 12 по 14 декабря включительно несколько членов менеджмента "TBC bank" продали акции банка на Лондонской фондовой бирже. По существующей информации исполнительный директор банка Вахтанг Буцхрикидзе продал на фондовой бирже Лондона в целом 56 158 акций "TBC bank".



Общая цена акций составила 839 582 фунтов стерлингов. Акции продал также заместитель генерального директора, финансовый директор Георгий Шагидзе. В сумме Георгий Шагидзе продал 17 877 акций, средняя цена одной акции составила 14,9431 фунтов.



11 237 акций продали заместитель генерального директора, директор операций Вано Балиашвили, а 7 662 акций заместитель генерального директора в направлении розничной и банковской услуги Нино Масурашвили.















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