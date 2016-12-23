Эксперты не верят в способность правящей партии улучшить положение в Грузии

23.12.2016 13:48 Грузинский институт политики провел опрос 27 местных и иностранных экспертов по поводу возможности улучшения ситуации в стране усилиями действующего правительства. По его результатам, большинство опрошенных выразили сомнение в том, что «Грузинская мечта» сможет выполнить свои предвыборные обещания.



В частности 78% экспертов сомневаются в том, что «ГМ» сможет стабилизировать курс национальной валюты, 22% полагают, что частично это возможно.



Согласно выводам исследования, опрошенные также скептически смотрят на перспективу экономического роста и обещанного снижения уровня безработицы. 58% экспертов полагают, что годовой рост экономики не превысит 3-4%, тогда как 38, 5% считают, что этот показатель будет еще ниже - всего 1-2%.



Лишь один из 27 экспертов верит в то, что рост экономики Грузии достигнет 4-5%.



Эксперты также пессимистично оценивают возможности выполнения предвыборных обещаний «Грузинской мечты». В частности, они не верят в том, что правительство сможет создать 200 000 рабочих мест, провести пенсионную и налоговую реформы, и улучшить состояние инфраструктуры в стране.



В том, что все эти обещания останутся невыполненными, уверены 33% опрошенных экспертов.



Эксперты также полагают, что в течение ближайших 4 лет правительство продолжит увеличивать долги. 33% уверены, что задолженность «значительно вырастет», 56% полагает, что долги будут расти, но в разумных темпах, лишь 7% из опрошенных экспертов считают, что задолженность останется на сегодняшнем уровне.



«В целом, как показывают исследования процессов экономической модернизации в различных странах, рост задолженности не является драматичным событием, если он сопровождается экономическим ростом. Проблема в том, что в случае с Грузией это неочевидно. Непонятно, как и насколько правильно тратятся взятые в долг деньги, идут ли они на долгосрочные инвестиции и капитальные проекты, или же за их счет происходит выполнения социальных обязательств. Кроме того, рост экономики в 3-4% не будет достаточным для того, чтоб сбалансировать накопленные долги» - говорится в отчете института по результатам опроса.



Опрос также показал, что эксперты скептически относятся к конституционному большинству «Грузинской мечты».



Только 11% опрошенных сочли, что конституционное большинство правящей партии будет иметь позитивное влияние на ситуацию в стране и будет способствовать развитию демократических институтов. 85% экспертов придерживаются противоположного мнения, и считают, что наличие конституционного большинства в парламенте негативно отразится на ситуацию в стране.



Среди неправильных шагов, которые могут быть осуществлены правящим конституционным большинством, эксперты выделяют возможность отмены прямых президентских выборов.



Ряд экспертов также подчеркнули, что большую угрозу стране несет усиление левого популизма, которому способствует неэффективное управление со стороны правительства. Возможно также и возрастающее влияние со стороны также набирающего вес левого движения в Европе.



Что касается рекомендаций, то эксперты советуют правительству осуществлять более эффективную фискальную политику и обращать больше внимания на инфраструктурное развитие и отказаться от программы «ларизации».













• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

