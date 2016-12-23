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Железная дорога соединит Тбилиси с Кутаисским международным аэропортом
23.12.2016 14:03
Железная дорога соединит Тбилиси с Кутаисским международным аэропортом. Об этом в эфире радио "Фортуна" заявил руководитель Службы по связям с общественностью "Грузинской железной дороги" Дачи Цагурия.
По его словам, результаты технически-экономического исследования проекта, составленного "Deutsche bahn", положительные.
"Пока конкретные детали не известны, но главное, что принято решение осуществить этот проект. Кутаисский аэропорт будет связан с железной дорогой, и по исследованиям, этот проект не будет убыточным. В настоящее время ведется работа над тем, как и что сделать. Пока расходы не подсчитаны"- заявил Дачи Цагурия.
Международный аэропорт Кутаиси, который находится в 200 километрах от Тбилиси, и имеет ключевое значение, был вновь построен в 2012 году, и является единственным международным аэропортом в регионе, предлагающим потребителям услугу малобюджетных авиакомпаний.
Аэропорт имеет 2 500-метровую взлетно-посадочную полосу и может обслужить одновременно до 600 пассажиров.
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