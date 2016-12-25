Премьер-министр Грузии открыл курорт Митарби

25.12.2016 18:41 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили вместе с членами правительства открыл сегодня курорт Митарби. По информации пресс-службы администрации правительства, после 30-летней паузы курорт Митарби обретает совершенно новую жизнь.



Новая, беспрецедентная для Грузии модель сотрудничества между государством и частным бизнесом – так оценил глава правительства распределение 150-миллионной инвестиции между государственным и частным сектором, в результате чего государство построило канатную дорогу, отремонтировало дороги, а частная компания «Джиардиси» осуществляет инвестиции в строительство гостиниц, апарт-отелей, магазинов, развлекательных центров и паркингов.



«Это совершенно новая модель, которую мы использовали и на других курортах. В ближайшем будущем будет готов генеральный план курорта Кохта-Митарби, согласно которому, курорт будет развиваться закономерно, хаотического развития не будет. Этот курорт утопает в красивейшем ландшафте, и думаю, при этих инвестициях создастся единый комплекс Боржоми-Бакуриани и Кохта-Митарби, который будет одним из красивейших курортов в мире», - заявил премьер.



Кроме того, в 2017 году в Бакуриани начнется строительство трассы для биатлона, будут спланирована новая система трамплинов, начнется строительство хоккейной площадки, будет существовать полный комплекс, который сможет принять масштабные международные турниры.



По заявлению премьер-министра, на курорте будут созданы все условия, чтобы сборные могли тренироваться в течение всего года.













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