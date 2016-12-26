|
Тариф не электроэнергию в Тбилиси остается неизменным
26.12.2016 13:31
Потребительский тариф на электроэнергию в Тбилиси остается неизменным. Соответствующее решение было принято сегодня Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения.
Как заявляют в комиссии, компания "Теласи" не требовала повышения тарифов, имел место лишь плановый пересмотр тарифов.
В Тбилиси стоимость электроэнергии колеблется в пределах от 11 до 18,2 тетри в зависимости от потребленной электроэнергии. В частности, до 101 кВтч - 11 тетри, 101 - 301 кВтч - 14,4 тетри, выше 301 кВтч - 18,2 тетри
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна