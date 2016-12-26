Тариф не электроэнергию в Тбилиси остается неизменным

26.12.2016 13:31 Потребительский тариф на электроэнергию в Тбилиси остается неизменным. Соответствующее решение было принято сегодня Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения.



Как заявляют в комиссии, компания "Теласи" не требовала повышения тарифов, имел место лишь плановый пересмотр тарифов.



В Тбилиси стоимость электроэнергии колеблется в пределах от 11 до 18,2 тетри в зависимости от потребленной электроэнергии. В частности, до 101 кВтч - 11 тетри, 101 - 301 кВтч - 14,4 тетри, выше 301 кВтч - 18,2 тетри













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