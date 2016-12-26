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Тариф на электроэнергию для коммерческих объектов повышается
26.12.2016 15:45
В Тбилиси тариф на электроэнергию для коммерческих объектов повышается в среднем на пол тетри за 1 кВтч.
Соответствующее решение Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC) приняла сегодня на заседании.
Речь идет об абонентах, которых обслуживает электрораспределительная компания ТЭЛАСИ.
Заседание Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению продолжается, члены комиссии обсуждают вопрос о пересмотре тарифов компании «Энерго Про Джорджия».
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