Фонд соинвестиций в текущем году потратил в проектах около 200 млн долларов

26.12.2016 18:39 Фонд соинвестиции в текущем году фонд потратил на проекты до 200 миллионов долларов. Об этом заявил руководитель фонда Георгий Бачиашвили.



"В текущем году в проектах потрачено около 200 миллионов долларов. Новым проектом был Фонд развития туризма, который входит в группу Фонда соинвестиции. Посредством этого фонда происходят весьма важные инвестиции в туристической сфере, осуществляется развитие таких мест, где до того не было туристической инфраструктуры, и наши инвестиции и проекты станут для этих туристических мест новым центром притяжения. Рядом с территорией, где мы осуществляем инвестиции, начинается строительство новых гостиниц, и точно это и было нашей целью, чтобы нашими инвестициями привлечь в эти регионы инвестиции"- заявил Георгий Бачиашвили.



Фонд развития туризма, входящий в Фонд соинвестиций, осуществляет 8 гостиничных проектов, суммарная стоимость которых составляет 680 миллионов долларов. Среди других текущих проектов Фонда соинвестиций также фигурируют Панорама Тбилиси, Галерея Тбилиси, проекты в энергетике и сельскохозяйственном секторе.















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