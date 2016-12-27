На развитие курорта Уреки будет потрачено более 65 миллионов лари

27.12.2016 12:18 На развитие курорта Уреки (черноморское побережье Грузии) будет потрачено более 65 миллионов лари. В рамках проекта будут упорядочены системы водоканала и канализации, дорога, газификация, а также будут устроены места для паркинга. Проект рассчитан на три года, а после его завершения предполагается, что Уреки станет современным курортом европейского уровня.



В Уреки все еще надо урегулировать накопленные годами проблемы, в том числе неисправную инфраструктуру и коммуникации. В то же время из-за недостаточной рекламы освоена только небольшая часть туристического потенциала Уреки, и, несмотря на уникальные свойства магнитного песка, курорт работает только в течение двух месяцев, в июле и августе, и то с перебоями.



Именно поэтому в текущем году в поселке Уреки комплексно началось урегулирование этих проблем. Это проект беспрецедентного масштаба, который впервые будет осуществлен в Уреки. Что касается инвестиций, сегодня на территории поселка 70 частных, 250 дачных, 150 семейного типа, и 40 строящихся гостиниц.



Первая гостиница высшего класса, строящаяся в Шекветили, является пятизвездочной гостиницей и спа-комплексом, инвестированной Фондом развития туризма. Это один из текущих проектов Фонда развития туризма Грузии, который будет завершен в 2017 году. Суммарный инвестиционный размер проекта составляет 80 миллионов американских долларов.



В рамках проекта завершились основные строительные работы и показательный гостиничный номер. В гостинице будут функционировать 220 номеров с видом на море. А также будут доступны спа, и процедуры магнитного песка. В гостинице будут размещены детский развлекательный центр, гигантский водный "топоган", а также спортивные площадки, кинотеатр, и благоустроенные тропинки для прогулки.



По состоянию на сегодня, цены в частных гостиницах с двухразовым питанием на человека колеблются от 60 до 150 лари. Гостиница семейного типа без питания на человека обходится 25-30 лари, с питанием 35-40 лари. Ночевка в семьях от 7 до 15 лари, а в августе - от 10 до 20 лари.



Кроме того, среди текущих проектов запланированы новшества и на Black Sea Arena, который с будущего года будет встречать как местных, так и международных визитеров с удвоенными программами. В минувшем году Black Sea Arena приняла около 45 000 визитеров, а в текущем году исходя из того, что запланировано больше концертов, предполагают, что количество посетителей удвоится.















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