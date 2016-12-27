Курс лари продолжает медленно укрепляться в системе Bloomberg

27.12.2016 13:43 В электронной торговой системе Bloomberg на данный момент 1 доллар США продается за 2.6500 лари. В этой торговой системе лари по отношению к доллару характеризуется тенденцией укрепления и сегодня.



Торги в системе Bloomberg начались с 2.7050 лари за 1 доллар США, на данный момент 1 доллар стоит 2,65 лари.



Согласно официальному обменному курсу, установленному Национальным банком Грузии, грузинская национальная валюта по отношению к доллару США укрепилась на 2 пункта. 1 доллар США можно приобрести за 2.7302 лари.













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