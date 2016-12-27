Установление цен в лари на территории Грузии становится обязательным

27.12.2016 19:32 На объединенном заседании парламентских комитетов по юридическим вопросам и отраслевой экономике, был представлен законопроект, согласно которому установление цен в лари во время указания цен на реализацию или обслуживание имущества на территории Грузии становится обязательным.



«Недвижимость является активом лари, поэтому установление цен в лари создаст более стабильную среду», заявил заместитель министра финансов Грузии Николоз Гагуа.



«Это часть проекта ларизации. Считаем, что имущество является активом лари, поэтому определение цен в национальной валюте сделает среду более стабильной. Укрепление, или обесценивание курса доллара в адрес лари не должны вызывать значительных изменений на рынке», — отметил Гагуа.













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