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Грузия и Газпром не смогли договориться об оплате транзита в Армению


28.12.2016   17:16
Первый раунд переговоров прошел в середине декабря, стороны и тогда не пришли к компромиссу. Между тем, 31 декабря истекает срок действующего контракта.

Вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил, что переговоры продолжатся и подчеркнул, что позиция Тбилиси останется неизменной: Россия хочет оплачивать транзит деньгами, Грузия же желает сохранять прежнюю форму оплаты и получать 10% от общего объема транспортируемого газа.

Будущая дата переговоров, которые проходят в Вене, еще не установлена,

В конце 2015 года Газпром и Грузия также вели долгие переговоры, в итоге Тбилиси добился сохранения формулы, по которой за транзит получает 10% общего объема.

В год Грузии нужно около 2,5 млрд кубометров голубого топлива, который страна в основном закупает в Азербайджане.






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