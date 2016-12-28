Строительство новой ЛЭП между Арменией и Грузией стартует в 2017 году

28.12.2016 21:35 Строительство новой линии электропередачи Армения-Грузия стартует в 2017 году, сообщил в среду замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян в ходе онлайн пресс-конференции.



"На первоначальном этапе обмен электроэнергией между Арменией и Грузией будет составлять 350 МВт, в дальнейшем он увеличится до 750 МВт", - отметил Арутюнян.



Он также добавил, что уже стартовали работы по строительству третьей линии электропередачи Армения-Иран, которая увеличит взаимный энергопоток между государствами в несколько раз, достигнув до 1200 МВт.



"Таким образом, после реализации этих двух серьезных инфраструктурных программ у нас сформируется принципиально новая энергосистема, которая станет транзитной для стран Севера и Юга", - подчеркнул замминистра.



По его словам, в результате реализации данных проектов Армении удастся экспортировать примерно в три раза больше электроэнергии, чем потребляется сегодня внутри страны.



"Это открывает для нас довольно крупный рынок, давая нашей стране возможность развивать производство при помощи новых технологий", - отметил Арутюнян.



Министры энергетики Армении, России, Ирана и замминистра энергетики Грузии подписали в апреле 2016 года в Ереване "дорожную карту" строительства энергетического коридора "Север-Юг", которая должна быть реализована до 2019 года. Планируется, что после полноценного запуска коридора "Север-Юг" его мощность будет достигать около 1000 МВт. В рамках программы между Арменией и Ираном, Арменией и Грузией, а также Грузией и Россией осуществляется строительство высоковольтных ЛЭП.



Импорт электроэнергии Грузии в 2015 году из Армении составляет - 86,5 млн.кВт.ч (рост в 41,2 раза), а экспорт в Армению - 70,9 млн кВт.ч (снижение на 49,5%).



Сегодня Армения получает из Ирана в год порядка 365 -370 млн. кубометров газа, который перерабатывается в электроэнергию,поставляемую обратно в ИРИ. Ранее сообщалось, что Иран утроит экспорт газа в Армению до 2019 года и осуществит газовые поставки в Грузию через армянскую территорию. В частности, Тегеран планирует увеличить экспорт природного газа в Армению с 1 млн.кубометров газа в сутки до 3 млн. кубометров.М.С.













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