Состоялось награждение авторов-победителей второго этапа конкурса «Стартап Грузия»

28.12.2016 23:42 Сегодня были награждены авторы-победители второго этапа конкурса «Стартап Грузия». Как сообщает администрация правительства Грузии, на церемонии награждения присутствовал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



«Совершенно новый шаг к новой Грузии и новая грузинская экономика», - такую оценку дал премьер проекту «Стартап Грузия».



«Это трансформация экономики и изменение мышления людей в сторону предпринимательства, чтобы не стать трудоустроенными, а трудоустроить других. Это главный эффект этой важнейшей программы», - заявил премьер-министр назвал создание фонда «Стартапа Грузии» самым большим достижением правительства.



Глава правительства поздравил девятерых начинающих бизнесменов, победивших во втором этапе конкурса, которые представили совершенно новые идеи для получения финансирования. Премьер призвал молодых людей никогда не думать, что кто-то другой ранее уже осуществил ту или иную идею, или что не стоит что-либо делать.



«Всегда стоит! Из предпринятых вами 10 или 100 шагов, если хоть один окажется верным, оно стоит того, так как он может полностью изменить нашу экономику. Поэтому это отличный проект, и я вас особо поздравляю», - обратился премьер к победителям конкурса.



Георгий Квирикашвили поблагодарил всех тех, кто участвовал в осуществлении этой инициативы – Минэкономики и Агентство инноваций и технологий; Партнерский фонд и молодых людей, которые с огромной энергией включились в эту важную инициативу.



Девять победителей второго этапа проекта «Стартап Грузия» в общей сложности профинансированы приблизительно 900-ми тысячами лари. Проекты победителей охватывают туризм, сельское хозяйство, химическую промышленность, производство строительных материалов и другие отрасли.













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