Forbes: Грузия на 43 месте среди лучших стран для бизнеса

29.12.2016 11:10 Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг лучших стран для бизнеса к 2017 году. Грузия в этом списке занимает 43 место среди 139 стран.



Страны оцениваются по 11 критериям. В том числе с точки зрения свободы торговли Грузия занимает четвертую позицию, а с точки зрения монетарной свободы рейтинг ухудшился до 50-й позиции, это единственный критерий, где наблюдается ухудшение.



По другим позициям изменений нет: инновации 114-е место, технологии 65-е место, защита инвесторов 7-е место, коррупция 47-е место, личная свобода 64-е место, налоговая свобода 21-е место, право собственности 8-е место.



Лидером рейтинга является Швеция. В лидирующей десятке: Новая Зеландия, Гонконг, Ирландия, Объединенное Королевство, Дания, Нидерланды, Финляндия, Норвегия, Канада.















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