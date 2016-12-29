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Квирикашвили обещает продолжать осуществление программы по финансированию бизнес- идей
29.12.2016 13:18
Георгий Квирикашвили высоко оценил результаты, осуществляемых правительством программ содействия отечественным предпринимателям («Производи в Грузии») и инновационному бизнесу («Стартап Грузия»).
Как сообщает корр. ФРОНТ НЬЮС, об этом премьер заявил на заседании правительства, подводя итоги уходящего года.
По словам Квирикашвили, правительство намерено продолжать осуществление этих программ и в будущем году.
«Мы уже получили конкретные результаты. Десяти компаниям, включенным в программу «Производи в Грузии», государство выдало в виде субсидий 5 289 00 лари, и в течение двух лет они уже внесли в качестве налога 5 090 000 лари.
Следует отметить, что в рамках только этой программы создано 11 000 дополнительных рабочих мест.
Кроме этого, в 2016 году мы начали осуществление проекта «Стартап Грузия», в рамках которого уже профинансированы более 60 начинающих бизнесменов», -сказал премьер.
Георгий Квирикашвили рассказал и о государственных программах в сфере энергетики.
«Завершилось осуществление программы «Свет в каждом селе». В результате электроэнергия уже подается 30 селам.
Была построена первая в Грузии электростанция, использующая энергию ветра. Кроме этого, в эксплуатацию было введено еще 4 новых ГЭС», -отметил премьер.
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