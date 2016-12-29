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В 2017 году планируется начать строительство «Бизнес дома»


29.12.2016   15:18
На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил о том, что в 2017 году начнется строительство "Бизнес дома", созданного с участием международных специалистов.

"Мы разработали управленческую реформу, по включенности международных специалистов создан проект единого "Бизнес дома", строительство которого начнется с 2017 года, и где все соответствующие государственные ведомства будут оказывать услугу бизнесу по принципу одного окна. Вместе с тем будет усовершенствована и улучшена онлайн-услуга, добавятся новые дистанционные сервисы, и произойдет оптимизация стоимости государственных сервисов"- отметил премьер.

По его словам, эта реформа наряду с другой аналогичной платформой, будет содействовать участию общества в процессе управления и принятия решения, и, следовательно, у народа будет больше возможности контролировать власть, и решения, которые будут приниматься в процессе управления.







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