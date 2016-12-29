Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Стартап Грузия» профинансирует еще девять инновационных бизнес-идей


29.12.2016   18:04
Премьер Грузии наградил девять победителей конкурса второго этапа правительственного проекта «Стартап Грузия».

Георгий Квирикашвили призвал всех молодых людей не боятся экспериментировать, выступать с бизнес-инициативами и не сдаваться в случае неудачи.

Власти профинансируют реализацию идей победителей конкурса в общей сложность на 900 тысяч лари (порядка 341 тысяч долларов). Проекты охватывают сферы туризма, сельского хозяйства, химической промышленности, производства стройматериалов, а также другие сферы.

«К самому жизнеспособному сектору экономики Грузии, основанному на высоких технологиях и инновациях, прибавились девять совершенно новых идей и профинансированных начинаний бизнеса… Это трансформация экономики и изменение мышления людей с тем, чтобы мы не становились трудоустроенными, а сами трудоустраивали других. Это самый главный эффект этой важной программы», — заявил Квирикашвили на церемонии награждения.

Государственная программа по содействию инновационному бизнесу «Стартап Грузия» была запущена в июне 2016 года. В рамках программы гранты получили порядка 60 молодых людей. Проекты бизнес-идей отбирались на конкурсной основе.

Первые победители программы «Стартап-Грузия» были объявлены 26 августа 2016 года. В первом конкурсе победили 56 проектов, из них 36 — в инновационной части, а 20 — в высокотехнологической части. Последние 20 получили по 100 тысяч лари (порядка 38 тысяч долларов) на реализацию своих бизнес-идей.

На первом этапе на осуществление программы выделено 11 миллионов лари (порядка 4,1 миллиона долларов), а в дальнейшем бюджет вырастет до 35 миллионов лари (более 13,2 миллионов долларов).

Координаторами новой программы являются Партнерский фонд Грузии и Агентство инноваций и технологий Минэкономики Грузии.

Новости-Грузия





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Изменения в налогообложении игорного бизнеса в Грузии
В рамках госпрограммы «Производи в Грузии» государство выдало 10 компаниям 5 289 000 лари
Продажи Toyota и Mercedes в Грузии выросли на 8%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Визовую либерализацию нужно обязательно предложить абхазам и осетинам - Цихелашвили
Прокуратура обжалует приговор суда обвиняемому в убийстве Гиги Отхозория
Абхазский режим закрывает еще два перехода через линию оккупации
В грузинский храм в Абхазии будут пускать за деньги
В Абхазии обстреляли автомашину начальника новоафонской милиции
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главным событием 2016 года премьер-министр Грузии считает выборы
Армения откроет Duty Free на границе с Грузией
Премьер-министр Армении призвал исключить коррупцию в социальной сфере
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна