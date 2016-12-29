Строительство высоковольтной ЛЭП между Арменией и Грузией начнется в 2017 году

29.12.2016 20:03 Строительство новой высоковольтной линии электропередачи Армения-Грузия стартует в 2017 году. Об этом сообщил заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян в ходе пресс-конференции в Facebook.



Как передает пресс-служба министерства, реализация программы позволит на первом этапе обмен электроэнергией между Арменией и Грузией довести до 350 МВт, а в дальнейшем увеличить до 700 МВт.



Уже стартовали работы по строительству третьей высоковольтной линии электропередачи Армения-Иран, цель строительства – увеличить в несколько раз взаимный энергопоток между двумя странами.



В результате реализации этих двух системных программ у Армении сформируется принципиально новая энергосистема.



«Тем самым, Армении удастся экспортировать примерно в три раза больше электроэнергии, чем потребляется сегодня на внутреннем рынке. Это создает серьезные предпосылки для того, чтобы стать важным актором в региональных процессах», – сказал замминистра.













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