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Квирикашвили: Грузия станет туристической страной на четыре сезона
30.12.2016 11:52
Подводя итоги года, премьер-министр заявил о том, что Грузия станет туристической страной на все сезоны.
Георгий Квирикашвили считает, что пространственная реформа обеспечит подготовку плана обустройства, и не будет происходить хаотичное развитие.
Премьер-министр анонсировал строительство новых аэропортов и отметил, что в скором времени будет открыт аэродром Амбролаури.
"Мы даем совершенно новую нагрузку традиционным курортам Бакуриани и Гудаури: будут новые канатные дороги, новые трассы, системы водоснабжения, аттракции, которые создают на этих курортах много рабочих мест, и возможность дать работу людям в очень большом радиусе вокруг них. Это новые доходы в стране, и является популяризацией страны, что само по себе важно не только для привлечения туристов, но и для продажи грузинских продуктов на иностранных рынках.
А также мы развиваем новые курорты, и что важнее всего, это курорты Тетнулди и Годердзи, а также другие курорты. Эти проекты мы осуществляем вместе с частным сектором и думаем, что все это будет очень значимым для формирования нового туристического имиджа Грузии"- заявил премьер, подытоживая год.
Георгий Квирикашвили говорил также о скоростном автобане, и отметил, что в 2017 году закончится объездная дорога Агара-Земо Осиаури, и Зестафони-Кутаиси, а также Кобулети.
В будущем году начнутся работы на следующих основных участках: Земо Осиаури-Чумателети, Самтредиа - Григолети, объездная дорога Батуми, Хуло-Зарзма, Багдати-Абастумани, Земо Имерети-Рача, дороги Тушети и Хевсурети, тоннель Девдораки.
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