Для помощи в задействовании техосмотра проведут переговоры со швейцарской компанией

30.12.2016 16:36 Швейцарская компания SGS Societe Generaleda Surveilance SA будет консультировать Министерство экономики Грузии по вопросам обязательного периодического тестирования о пригодности для дорог в Грузии автотранспортных средств.



Компанию SGS Societe Generaleda Surveilance SA уже назвали победителем тендера.



По информации комиссии, были изучены и проанализированы предложения четырех компаний (TUV HELLAS (TUV NORD GROUP), TUV SUD DOGUS, SGS SGS Societe Generaleda Surveilance SA и Panteia (совместно с "SPECTRUM Consulting Ltd и RDW), представленных в министерстве, среди которых условия, затребованные выражением интересов, удовлетворила только одна компания SGS Societe Generaleda Surveilance SA.



По их же информации, документация, представленная остальными компаниями, была либо неполная, либо не соответствовала критериям, запрошенным в выражении интересов.



Соответственно условиям выражения интересов, начнутся переговоры с победившей компанией, и если состоится соглашение по условиям, между министерством и компанией будет оформлен договор о проведении консультационных услуг.



SGS Societe Generaleda Surveilance SA является компанией инспектирования, проверки, тестирования, и сертификации, которая представлена в 137 странах мира 1500 офисами и 75 000 рабочего персонала. Главный офис компании находится в Женеве.



С 1997 года у компании есть представительство в Грузии, которое сначала было основано в Тбилиси, а с 1999 года главный офис ведет деятельность в Батуми. SGS Georgia на 100% принадлежит SGS Швейцарии, имеющей громадный опыт в сфере тестирования автомобилей.













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