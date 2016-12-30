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TBCBank увеличивает капитал на 102 миллиона лари


30.12.2016   16:50
TBC Bank заканчивает 2016 год резким ростом капитала.

Владелец банка, TBC Bank Group заявил о росте капитала TBC на 101,6 миллионов лари.

С данной целью банк дополнительно выпустит 2 578 649 акций, которые купит TBC Bank Group, и в то же время пополнит их стоимость. Цена покупки определилась за 38,78 лари.

Предусмотрена опция для миноритарных акционеров сроком на 30 дней, чтобы при желании они могли приобрести новые акции. В то же время банку дано право, выпустить дополнительно 41 989 акций из разрешенного капитала.

По состоянию на 1 декабря акционерный капитал банка составил 466 миллионов лари, рентабельность капитала (ROE) 18,08%.






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