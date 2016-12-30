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Рост ВВП в Грузии в ноябре составил 2%


30.12.2016   17:49
Согласно предварительным данным Службы статистики Грузии, которые были опубликованы 30 декабря, темпы роста реального ВВП страны в ноябре, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, составили 2%, после роста в октябре на уровне 1,3%.

По предварительным данным, за первые 11 месяцев 2016 года средний реальный рост ВВП составил 2,4%.

Прогноз экономического роста на 2016 г., в результате осуществленных 21 декабря бюджетных изменений, сокращен с первоначально планируемых 3% до 2,7%, что меньше уточненных данных за 2015 г. – в прошлом году экономика выросла на 2,9%, что было самым слабым ростом после 2009 года.

В бюджете 2017 г. правительство прогнозирует экономический рост на уровне 4%.






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