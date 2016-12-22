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Гражданин Украины задержан в Тбилиси с наркосодержащим веществом
22.12.2016 11:00
Гражданина Украины задержали в Тбилисском международном аэропорту за попытку провезти в страну крупную партию наркотиков, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.
При личном обыске гражданина Украины полицейские изъяли 311 таблеток наркотического вещества, содержащего вещество Бупренорфин, а также более 2,5 грамма порошка, содержащего Бупренорфин.
Следствие ведется по статье "незаконные ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом наркотических средств в особо крупном размере" УК Грузии. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочное лишение свободы.
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