Полицейский, который обвиняется в избиении журналиста, уволился из МВД

22.12.2016 15:21 Полицейский, который фигурировал в деле об избиении журналиста телеканала "Иберия" Георгия Гасвиани, более не работает в МВД. Об этом заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили.



По словам министра, будет ли он отдан под уголовную ответственность, решать прокуратуре.



"Это уголовное дело расследует прокуратура, чтобы кто-либо не обвинил нас в том, что мы кого-то покрываем.



Как известно, наш сотрудник фигурирует в этом деле и соответствующее решение примет прокуратура. ячто касается этого полицейского, вы наверно уже в курсе дела, он не работает в МВД. Он написал рапорт об освобождении и мы его удовлетворили. Будет ли он отдан под ответственность - на это компетентный ответ даст прокуратура, так как она расследует это дело", - заявил Мгебришвили.













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