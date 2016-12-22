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Сотрудник МВД Грузии совершил суицид в Самцхе-Джавахети
22.12.2016 17:26
Сотрудник МВД Грузии в Боржоми (регион Самцхе-Джавахети) покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из огнестрельного оружия.
Причины, побудившие его так поступить, пока неизвестны.
35-летний мужчина работал в правоохранительных органах в течение многих лет.
В МВД выясняют все обстоятельства произошедшего.
В связи с фактом возбуждено уголовное дело, следствие ведется по статье 115 УК Грузии (доведение до самоубийства).
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