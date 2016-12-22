Сотрудник МВД Грузии совершил суицид в Самцхе-Джавахети

22.12.2016 17:26 Сотрудник МВД Грузии в Боржоми (регион Самцхе-Джавахети) покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из огнестрельного оружия.



Причины, побудившие его так поступить, пока неизвестны.



35-летний мужчина работал в правоохранительных органах в течение многих лет.



В МВД выясняют все обстоятельства произошедшего.



В связи с фактом возбуждено уголовное дело, следствие ведется по статье 115 УК Грузии (доведение до самоубийства).













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