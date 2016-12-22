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Сотрудник МВД Грузии совершил суицид в Самцхе-Джавахети


22.12.2016   17:26
Сотрудник МВД Грузии в Боржоми (регион Самцхе-Джавахети) покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из огнестрельного оружия.

Причины, побудившие его так поступить, пока неизвестны.

35-летний мужчина работал в правоохранительных органах в течение многих лет.

В МВД выясняют все обстоятельства произошедшего.

В связи с фактом возбуждено уголовное дело, следствие ведется по статье 115 УК Грузии (доведение до самоубийства).






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