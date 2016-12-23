Минобороны планирует объединение пятой и первой бригад

23.12.2016 11:26 В рамках реструктуризации оборонного ведомства планируется объединение V и I бригады, структурных единиц, находящихся в подчинении Генерального штаба. Об этом 2030.news заявил заместитель начальника Генштаба Шалва Джабахидзе. По его же словам, целью реорганизации в оборонном ведомстве является сокращение штатных единиц.



"В течение ряда лет штатные единицы раздулись, и необходимо провести оптимизацию структурных единиц. Когда мы говорим о сокращении, мы подразумеваем те штатные единицы, которые в течение ряда лет увеличивались по разным причинам. Например, сотрудник в вооруженных силах назначался по определенным политическим признакам, назначался также с учетом непотизма, и, следовательно, за годы наша структура очень раздулась. Именно этим было вызвано то, что мы решили провести реорганизацию. Что касается структурных единиц, подчиненных Генеральному штабу, здесь планируется объединение нескольких подразделений, а конкретно V и I пехотной бригады. Мы думаем, что объединением V и I бригады гораздо выше поднимется уровень нашей боевой готовности"- заявил Шалва Джабахидзе.



В то же время, по его заявлению, лицам, которые будут уволены из вооруженных сил, в соответствии со званиями будет выдана достаточно солидная компенсация.



Джабахидзе также отметил, что вопрос реорганизации является очень болезненным вопросом.



"Касательно пирамиды, необходимое условие, чтобы она была в вооруженных силах. Пирамида подразумевает следующее: как пример, приведу вопрос с полковниками. В вооруженных силах существовало около 266 должностей полковников, но в результате этой реорганизации они уменьшились до 120 штатных единиц. То же самое положение и с точки зрения вице-полковников, а также должностей майора, капитана. В результате этой реорганизации, разумеется, у военнослужащих будет больше стимула и возможности роста, а пирамида исправится, что чрезвычайно важно"- заявил Джабахидзе.















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