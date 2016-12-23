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Полиция предотвратила нападение на бизнесмена на востоке Грузии


23.12.2016   11:49
Полицейские предотвратили разбойное нападение на бизнесмена, проживающего в городе Марнеули, регион Квемо Картли.

Как сообщает МВД Грузии, по обвинению в незаконном ношении-хранении оружия задержаны три человека. Их арестовали непосредственно перед преступлением, когда они ехали в такси. При себе злоумышленники имели автомат системы Калашникова с магазином и 30 патронами, перерезанные винтовку и ружье.

Кроме того, в ходе обыска автомобиля правоохранители изъяли маски, перчатки и клейкую ленту.

Все задержанные ранее были неоднократно судимы.

Уголовное дело возбуждено по статье «противоправное приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, охотничьего оружия или спортивного огнестрельного оружия» УК Грузии, что предусматривает лишение свободы сроком от 4 до 6 лет.






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