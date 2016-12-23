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Госдеп назвал армию США лучшей за всю историю человечества


23.12.2016   12:18
Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби назвал Вооруженные силы США самыми лучшими в мире. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

«Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как Вооруженные силы США сейчас», — сказал Кирби. Он также отметил, что «профессионализм, навыки и возможности», которые есть в армии Соединенных Штатов, «вне обсуждения и споров».

Так представитель Госдепа прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что Россия на сегодня «сильнее любого потенциального агрессора». При этом Путин отмечал, что недопустимы сбои «в модернизации армии и флота». Это, по мнению президента, может изменить ситуацию. «И мы даже не успеем заметить этого», — добавил он.






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