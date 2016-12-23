«Ограничение полномочий службы безопасности вредит безопасности страны» - Арешидзе

23.12.2016 13:39 Закон о контрразведывательной деятельности может измениться - через год после внесения жалобы конституционный суд начал рассмотрение дела по существу. «Центр по правам человека» требует отменить ту норму, согласно которой, служба госбезопасности может вести аудио-видеонаблюдение без разрешения суда. С этим требованием неправительственной организации не согласен представитель департамента контрразведки СГБ, который потребовал закрыть судебный процесс. Вокруг иска делаются острые оценки как в правящей команде, так и со стороны экспертов, пишет газета «Резонанси».



Руководитель Кавказского центра стратегических исследований Мамука Арешидзе считает, что сегодня с точки зрения безопасности Грузия находится в очень опасной зоне. Поэтому, по его словам, так необдуманно вводить ограничения для СГБ нельзя. «В той ситуации, в которой Грузия оказалась из-за регионального положения, вводить какие-либо ограничения для органов контрразведки я считаю недопустимым. Думаю, истец и представители СГБ должны вместе сесть и при участии экспертов обсудить те риски, которые могут возникнуть из-за подобных норм. Нужно о чем-то договориться. Необходим консенсус. Заявления о том, что норма нарушает права человека и ее нужно ограничить, попахивают политикой», - говорит Арешидзе. По его словам, если конституционный суд удовлетворит иск, после какого-нибудь теракта в стране нам придется опять принимать этот закон.



По словам Арешидзе, потом общественность начнет обвинять власти и спросит, почему не получилось предотвратить эту угрозу. Но окажется, что органы безопасности, из-за ограниченных возможностей, не смогли обеспечить превенцию преступления. Поэтому, по словам Арешидзе, не нужно устраивать суды и громкие процессы. Такая мягкость законов обошлась Европе ценой человеческих жизней. Франция и Бельгия остро почувствовали это, а нашей стране эта псевдотолерантность ни к чему. Обсуждение иска НПО отрицательно оценивает первый заместитель председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Берая. По его словам, с учетом возросших угроз в мире и регионе, ограничивать полномочия контрразведки недопустимо. По словам Берая, это прямо навредит безопасности страны и ее граждан».



Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Эка Беселия говорит, что ослабление органов безопасности на фоне террористических угроз создаст проблемы безопасности наших же граждан. По ее словам, требование ввода ограничений для эффективной работы контрразведческих подразделений больше похоже на попытку помешать обеспечению безопасности страны. Если признать неконституционными те нормы закона «О контрразведывательной деятельности», на основании которых в случае неотложной необходимости в рамках контрразведывательной, контртеррористической деятельности на ограниченный срок разрешается без разрешения суда скрытая слежка за возможным подозреваемым, развяжет руки террористам и нашим недоброжелателям. «Поэтому я против подобных ограничений. Думаю, для всех нормально мыслящих людей ввод подобного ограничения для разведки будет неприемлемым», - заявила Беселия.



Но истцы говорят, что нормы позволяют следственным ведомствам вмешиваться в личную жизнь людей. В организации считают, что действующее законодательство позволяет ведомству вмешиваться в личную жизнь без разрешения суда, что противоречит конституции. По этому поводу организация обратилась в конституционный суд еще в ноябре 2015 года.



«Мы надеемся, что конституционный суд установит неконституционность закона», - заявила представитель организации Софо Вердзеули, по словам которой, это станет основанием для того, чтобы парламент пересмотрел нормы, регулирующие работу служб безопасности.













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