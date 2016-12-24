|
Закон об ассигнованиях США на военные нужды в 2017 году затрагивает и интересы Грузии
24.12.2016 13:28
Президент Барак Обама подписал в пятницу законопроект об ассигнованиях США на военные нужды в 2017 финансовом году, затрагивающий в том числе интересы Грузии.
В частности, как сообщает «ФронтНьюс», документ предусматривает углубление отношений с Грузией в сфере обороны.
Размер бюджета Пентагона составит примерно $619 млрд.
Кроме этого, закон предусматривает запрет на сотрудничество с Россией в военной сфере.
В документе, ранее принятом Конгрессом, отмечается, что «средства, выделенные министерству обороны США в 2017 финансовом году, не могут быть направлены на двустороннее военное сотрудничество между правительствами США и России», пока глава Пентагона и госсекретарь США не уведомят профильные комитеты конгресса, что РФ прекратила «агрессивные действия, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Украины и стран-членов НАТО».
Кроме всего прочего, документ распространяет действие так называемого "закона Магнитского" на весь мир, что позволяет вводить санкции против всех, кто, по мнению Вашингтона, причастен к коррупции и нарушениям прав человека.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна