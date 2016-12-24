Закон об ассигнованиях США на военные нужды в 2017 году затрагивает и интересы Грузии

24.12.2016 13:28 Президент Барак Обама подписал в пятницу законопроект об ассигнованиях США на военные нужды в 2017 финансовом году, затрагивающий в том числе интересы Грузии.



В частности, как сообщает «ФронтНьюс», документ предусматривает углубление отношений с Грузией в сфере обороны.



Размер бюджета Пентагона составит примерно $619 млрд.



Кроме этого, закон предусматривает запрет на сотрудничество с Россией в военной сфере.



В документе, ранее принятом Конгрессом, отмечается, что «средства, выделенные министерству обороны США в 2017 финансовом году, не могут быть направлены на двустороннее военное сотрудничество между правительствами США и России», пока глава Пентагона и госсекретарь США не уведомят профильные комитеты конгресса, что РФ прекратила «агрессивные действия, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Украины и стран-членов НАТО».



Кроме всего прочего, документ распространяет действие так называемого "закона Магнитского" на весь мир, что позволяет вводить санкции против всех, кто, по мнению Вашингтона, причастен к коррупции и нарушениям прав человека.













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