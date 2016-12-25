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Реорганизация в Минобороны коснется только гражданского персонала - Изория
25.12.2016 10:55
«Реорганизация завершится как можно в кратчайший период, чтобы у каждого сотрудника было ощущение стабильности», - заявил министр обороны Грузии Леван Изория.
По словам министра, реорганизация и оптимизация касается не вооруженных сил, а гражданского персонала.
«Реорганизация завершится как можно в кратчайший период, чтобы у каждого сотрудника было ощущение стабильности. Реорганизация не касается вооруженных сил. Это касается гражданского персонала. Например, когда есть три машины и десять водителей, естественно тут возникает необходимость оптимизации. Когда есть отдельная структурная единица, функция которого упразднена, однако существует штат до 50-ти человек и это тоже порождает вопросы в связи с тем, насколько было хорошо существование такого штата. Так что, все происходит рационально и с соблюдением принципа соразмерности», - заявил Леван Изория.
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