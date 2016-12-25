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Убийство российского посла было спланированным – МВД Турции


25.12.2016   16:08
Убийство российского посла в Турции было спланированным, это не была личная инициатива местного спецназовца. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает "5 канал".

Как отмечается, все детали расследования не сообщаются.

Напомним, российского дипломата застрелили 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. Нападающего обезвредили на месте. Службы безопасности не сомневаются, убийца связан с движением проповедника Фетхуллаха Гюлена, который сейчас проживает в США. Его турецкая власть обвиняет в организации попытки государственного переворота в июле. Сам Гюлен эти упреки опровергает.







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