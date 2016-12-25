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В Грузии была перехвачена крупная партия наркотиков


25.12.2016   16:26
25 декабря в Грузии был задержан гражданин страны за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в грузинском МВД.

Во время обыска задержанного сотрудниками правоохранительного ведомства было обнаружено и изъято 126 таблеток «Бупренорфина», сообщает портал «Вестник Кавказа» со ссылкой на грузинские СМИ.

По факту незаконного приобретения и хранения наркотических веществ в большом количестве начато следствие. В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы сроком от восьми до 20 лет или же бессрочное заключение.






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