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Правоохранители изъяли арсенал оружия у жителя Тбилиси
26.12.2016 11:18
Грузинские правоохранители по обвинению в незаконном приобретении, ношении и хранении оружия задержали в Тбилиси 28-летнего мужчину.
Во время обыска автомобиля и жилой квартиры подозреваемого полиция изъяла автомат "Калашникова", 2 незарегистрированных охотничьих ружья, пистолет модели ТК, пистолет модели ИЖ-78-7,6 и сигнальный пистолет модели СПШ. Кроме огнестрельного оружия, правоохранители обнаружили 286 боевых патронов, а также восемь магазинов.
Откуда у жителя Тбилиси оказался такой склад оружия пока неизвестно. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают владельца арсенала.
В связи с фактом возбуждено уголовное дело, следствие ведется по статье УК Грузии "противоправное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия, взрывчатого вещества, взрывного устройства".
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