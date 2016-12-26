Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Правоохранители изъяли арсенал оружия у жителя Тбилиси


26.12.2016   11:18
Грузинские правоохранители по обвинению в незаконном приобретении, ношении и хранении оружия задержали в Тбилиси 28-летнего мужчину.

Во время обыска автомобиля и жилой квартиры подозреваемого полиция изъяла автомат "Калашникова", 2 незарегистрированных охотничьих ружья, пистолет модели ТК, пистолет модели ИЖ-78-7,6 и сигнальный пистолет модели СПШ. Кроме огнестрельного оружия, правоохранители обнаружили 286 боевых патронов, а также восемь магазинов.

Откуда у жителя Тбилиси оказался такой склад оружия пока неизвестно. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают владельца арсенала.

В связи с фактом возбуждено уголовное дело, следствие ведется по статье УК Грузии "противоправное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия, взрывчатого вещества, взрывного устройства".






• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
ISET: В декабре импортированное продовольствие подешевело несмотря на обесценивание лари,
Эксперты предполагают, что электричество подорожает на 5 тетри
Грузинские вина пока не могут конкурировать с ведущими мировыми производителями - Хецуриани
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Через абхазскую линию оккупации будет курсировать микроавтобус (+видео)
Абхазия осталась без электричества из-за аварии на ИнгуриГЭС
В Зугдиди прошел судебный процесс по делу об убийстве Гиги Отхозория
На директора Рицинского реликтового парка совершено вооруженное нападение
Жителям Абхазии с российским гражданством выдадут российские полисы страхования
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан анонсировал запуск скоростного поезда из Нахичевани в Иран
В Северной Осетии разбилась машина с сотрудниками ФСБ
Премьер-министр Грузии поздравил Патриарха с годовщиной интронизации
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна