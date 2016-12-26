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Минобороны Грузии сокращает численность командного состава


26.12.2016   11:42
Численность высших офицеров в 37-тысячной армии Грузии серьезно сократится в рамках оптимизации, утверждают грузинские СМИ. Журнал «Арсенали» со ссылкой на министра обороны Левана Изория сообщил, что в настоящее время при штате в 266 полковников реально служат 155, а планируется сократить их численность до ста.

Максимальный возраст для полковника в армии Грузии определен в 55 лет, вице-полковника и майора - 50, капитана - 45.

Как отмечают СМИ, они стараются служить до последнего, а это замедляет карьерный рост молодым офицерам, в том числе тем, чье обучение на Западе профинансировано государственным бюджетом. Молодые офицеры из-за этого нередко увольняются по собственному желанию, а это негативно сказывается на боеспособности армии в целом.

Попавшие под оптимизацию полковники в качестве единовременной компенсации получат 28 тыс. лари (более 10 тыс. долларов). Внушительная компенсация предусмотрена и для вице-полковников и майоров.

Ранее в рамках оптимизации в Грузии уже уволили до ста сотрудников военной полиции.






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