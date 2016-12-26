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В Москве «заминировали» три вокзала


26.12.2016   14:29
Около 3 тысяч пассажиров и сотрудников Казанского, Ярославского и Ленинградского вокзалов в центре Москвы эвакуировали в понедельник днем после анонимных сообщений о взрывных устройствах, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"После звонков с угрозой взрыва с Казанского и Ленинградского вокзалов выведены почти по тысяче человек, с Ярославского — 750 человек. Ожидается прибытие кинологов", — сказал собеседник агентства.






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