В Москве «заминировали» три вокзала

26.12.2016 14:29 Около 3 тысяч пассажиров и сотрудников Казанского, Ярославского и Ленинградского вокзалов в центре Москвы эвакуировали в понедельник днем после анонимных сообщений о взрывных устройствах, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.



"После звонков с угрозой взрыва с Казанского и Ленинградского вокзалов выведены почти по тысяче человек, с Ярославского — 750 человек. Ожидается прибытие кинологов", — сказал собеседник агентства.













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