|
В Москве «заминировали» три вокзала
26.12.2016 14:29
Около 3 тысяч пассажиров и сотрудников Казанского, Ярославского и Ленинградского вокзалов в центре Москвы эвакуировали в понедельник днем после анонимных сообщений о взрывных устройствах, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
"После звонков с угрозой взрыва с Казанского и Ленинградского вокзалов выведены почти по тысяче человек, с Ярославского — 750 человек. Ожидается прибытие кинологов", — сказал собеседник агентства.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна