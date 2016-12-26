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Два сотрудника Минздрава Грузии задержаны на факте присвоения пенсионных средств


26.12.2016   17:49
На факте овладения пенсионными средствами в большом количестве мошенническим путем с использованием фальшивых доверенностей полиция задержала двух сотрудников краевого центра социальных услуг Имерети "Агентства социальной услуги".

Следствием установлено, что обвиняемые от имени пенсионеров, которые долгое время находились заграницей, или умерли, но фиксировались в базе "Агентства развития государственных сервисов" как активные, и им было приостановлено зачисление пенсии, заполнили заявки о восстановлении пенсии, что потом они сами же удовлетворили. Затем они представили фальшивые доверенности в "Либерти банк", и на доверенных лиц были изготовлены дополнительные карты, увязанные со счетом пенсионеров.

Данным путем на имя обвиняемых, и связанных с ними 8 лиц были выданы дополнительные пенсионные карты 29 пенсионеров, с помощью которых члены преступной группы в совокупности мошеннически завладели 115 985,5 лари, принадлежащих государственному бюджету. На основании судебного предписания Следственная служба задержала изобличенных в преступлении граждан.

Дополнительно проводятся следственные действия с целью выявления-установления лиц, соучастников совершения преступления.







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