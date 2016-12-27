|
Грузию ждет активное сотрудничество с НАТО в 2017 году - глава МИД
27.12.2016 10:52
В марте 2017 года в Грузию прибудут члены военного комитета НАТО и проведут оценку реформ министерства обороны. Об этом заявил вчера глава внешнеполитического ведомства Грузии Михаил Джанелидзе, выступая на заседании парламентских комитетов.
"Нас ждет очень активное сотрудничество с НАТО в 2017 году. В январе планируется проведение совместной комиссии НАТО-Грузия, на которой госминистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции представит ежегодный план действий. В феврале пройдет министериал НАТО, в марте запланирован визит военного комитета НАТО в Грузию, который оценит проходящие в нашем министерстве обороны реформы", -проинформировал Джанелидзе депутатов.
По словам главы внешнеполитического ведомства, также в марте члены комиссии НАТО-Грузия рассмотрят вопросы стратегических коммуникаций, а в мае состоится заседание Парламентской ассамблеи НАТО. "В 2017 году пройдет саммит НАТО, но это будет мини-саммит, который будет ориентирован на вопросы, связанные со странами-членами НАТО… Мы сконцентрируемся на расширенном саммите НАТО 2018 года.
Мы продолжим сотрудничество во всех сферах, в том числе с целью утверждения и усиления обороноспособности Грузии, а также продолжим диалог в направлении безопасности на Черном море", — отметил Джанелидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна