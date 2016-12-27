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В Тбилиси ограблен экспресс-филиал «Банка Грузии»
27.12.2016 11:30
Вчера, 26 декабря, в тбилисском районе Глдани ограбили филиал "Банка Грузии". По предварительной информации, в экспресс-филиал банка ворвались двое в масках. На данный момент не известно, сколько смогли унести грабители.
МВД Грузии начало следствие по ст.179 УКГ - разбой. По данным ведомства, проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления и задержания грабителей.
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